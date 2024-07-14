Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Suçatı Şelalesi'ni İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi'nun bulunduğu bölgeyi inceledi. Boyraz ve Vali Yılmaz Şimşek, şelale bölgesinde yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Suçatı Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi'nun bulunduğu bölgeyi inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Boyraz ve Vali Yılmaz Şimşek, yaklaşık 68 metre yükseklikten dökülen Suçatı Şelalesi bölgesinde yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin en uzun şelaleleri arasında yer alan Suçatı Şelalesi'nde, Valilik ve ilgili kurumların destekleriyle çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor.

Boyraz'ın girişimi ve takibi sonucunda yaklaşık 100 yıldır tarımsal sulamaya hasret kalan bölgede yapılan sulama projesi ile 400 hektarlık tarım alanı suya kavuşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Şimşek Osman Boyraz Suçatı Gürün Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title