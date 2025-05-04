Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez."