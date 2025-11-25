Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Malta Bakanı ile Ulaşım İş Birliğini Görüştü

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IMO Genel Kurulu kapsamında Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile Londra'da bir araya geldiklerini duyurdu. Uraloğlu, iki ülke arasındaki ulaşım ve altyapı iş birliğinin güçlenerek süreceğini belirtti.

