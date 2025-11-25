Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Malta Bakanı ile Ulaşım İş Birliğini Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da IMO Genel Kurulu kapsamında Malta Ulaştırma Bakanı Chris Bonett ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ulaşım ve altyapı iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmeler yapıldı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IMO Genel Kurulu kapsamında Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile Londra'da bir araya geldiklerini duyurdu. Uraloğlu, iki ülke arasındaki ulaşım ve altyapı iş birliğinin güçlenerek süreceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal emdya hesabından yaptığı paylaşımda,  Londra'da IMO Genel Kurulu vesilesiyle Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Uraloğlu ayrıca, "İki dost ülke olarak ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi masaya yatırdık, iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşırız diye konuştuk. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecek" ifadesini kullandı.

