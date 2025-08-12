Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı Pozantı'da Yatırım Değerlendirmesi Yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Pozantı ilçesindeki toplantıda yerel yatırımları ve yapılması gereken çalışmaları ele aldı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan ise ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu.
Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boyraz, Akçatekir Yaylası'nda düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantıda ilçedeki yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel