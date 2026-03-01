Haberler

Bakanlık'tan, İran'da yaşanan gelişmeler sonrası hava trafiğine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye ve diğer ülkelerin hava sahalarında uygulanmakta olan kısıtlamaları açıkladı. Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenirken, Türk tescilli uçaklar hakkında da bilgi verildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır. Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşımda havalimanı kısıtlamaları (NOTAM) hakkında ise "İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır. Suriye'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik göstermektedir" denildi.

Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlendiği ve hava trafik hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilen açıklamada, "Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir" sözlerine yer verildi.

Etkilenen Türk tescilli uçaklar hakkında bilgi verilirken, "Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
