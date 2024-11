Ulaş'ta Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Haydi Ulaş Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, düzenledikleri programa katılanlara teşekkür ederek, bu haftaki etkinliği Baharözü köyü Merkez Cemal ve Mukaddem Camisi'nde yaptıklarını söyledi.

İçli, "Sabahın seherinde bizleri gök kubbenin altında bir araya getiren Allah'a sonsuz kez şükürler olsun. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, Kur'an-ı Kerim, sohbet, tesbihat ve duanın manevi atmosferini gönül dünyamıza yansıtmak amacıyla ilçemizde başlattığımız sabah namazı buluşmalarımızın birini daha gerçekleştirdik. İnşallah her köyümüzde, her mahallemizde, her camimizde bu anlamlı buluşmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.