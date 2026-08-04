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Ulaş'ta Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Ulaş'ta Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
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Ulaş ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullarda boya, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Ulaş İlkokulu, Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu ve Karacalar Köyü İlkokulu'ndaki çalışmaları inceledi. Karacalar, okulların yeni eğitim yılına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde başlaması için bakım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ulaş ilçesinde okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde boya, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, müdürlük koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Ulaş İlkokulu, Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu ve Karacalar Köyü İlkokulu'nda boya, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Karacalar, yürütülen çalışmalara ilişkin okul müdürlerinden bilgi aldı.

Okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandığını ifade eden Karacalar, eğitim-öğretim yılının kesintisiz ve sağlıklı geçmesi için okullarda bakım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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