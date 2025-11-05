Ulaş'ta Okul Yemekhaneleri Denetlendi

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, taşımalı eğitim gören öğrencilere hizmet veren okul yemekhaneleri denetlendi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ulaş İlkokulunda, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yemek yemelerini sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal ve müdürlük personeli tarafından denetim yapıldı.

Denetimlerde yemekhanede hijyen kuralları, oturma düzeni, öğrenci memnuniyeti, yemeklerin sıcaklık ve lezzeti kontrol edildi.

Denetleme sonunda Uysal, öğrencilerle bir süre sohbet ederek isteklerin dinledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, AA muhabirine, eğitim gören öğrencilerin beslenmelerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Karacalar, denetimlerin aralıklara devam edeceğini ifade etti.