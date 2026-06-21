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Ulaş'ta Kur'an kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi

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Ulaş ilçesinde Kur'an kursunu tamamlayan kadın kursiyerlere düzenlenen törenle bitirme belgeleri verildi. İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, kursiyerlere ve öğreticilere teşekkür ederek, manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Ulaş'ta Kur'an kursunu bitiren kadın kursiyerlere belgeleri verildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Hürriyet ve Yeşilyurt mahallelerindeki Kur'an kursuna katılan kursiyerlere, düzenlenen törenle bitirme belgelerini verdi.

İçli, kursu öğreticileri Hacer Çiçek ve Derya Aydın'a da desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kur'an kursuna katılan kursiyerlere teşekkür eden İçli, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimizin sünnetinin, manevi ve ahlaki değerlerimizin öğretildiği, toplumsal bağlarımızın, birlik ve beraberliğimizin güçlendirildiği bu kurslarımız bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda yürütülen her programın destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

?Kursiyerler de desteklerinden dolayı İçli ve müftülük personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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