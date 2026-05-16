Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda köy çalışmaları hakkında bilgi verilirken, encümen üyeliğine iki muhtar seçildi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakam Esad Mücahit Eskimez başkanlığındaki genel kurula, BBP İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Musa Karyağdı, köylerde yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyesi seçimi yapıldı. Seçimde birlik encümenliğine Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal ve Kurtoğlu köyü muhtarı İsmail Ceran seçildi.

Kaymakam Eskimez, yeni seçilen meclis üyelerine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
