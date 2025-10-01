Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftası'nı Kutladı

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İtfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu belirten ve özverili çalışmalarından dolayı itfaiyecilere teşekkür eden İçli, "Mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını riske atarak tüm afetlerde cesaretle mücadele eden, bizlerin yardımına koşan nice canları kurtaran, insanların can ve mal güvenliğini düşünen kahraman itfaiyecilerin gününü kutluyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.

İtfaiye eri Mustafa Çağlak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İçli'ye teşekkür etti.