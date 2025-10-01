Haberler

Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftası'nı Kutladı

Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftası'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, itfaiyecilerin fedakarca çalışmalarına teşekkür etti.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İtfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu belirten ve özverili çalışmalarından dolayı itfaiyecilere teşekkür eden İçli, "Mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını riske atarak tüm afetlerde cesaretle mücadele eden, bizlerin yardımına koşan nice canları kurtaran, insanların can ve mal güvenliğini düşünen kahraman itfaiyecilerin gününü kutluyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.

İtfaiye eri Mustafa Çağlak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İçli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.