Haberler

Ulaş'ta din görevlilerine teşekkür belgesi verildi

Ulaş'ta din görevlilerine teşekkür belgesi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonunda 297 kurban toplayarak il birincisi olan Ulaş Müftülüğü, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. İl Müftüsü ve Diyanet Vakfı yetkilileri, bağışçılara ve müftülük personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında 297 kurban toplayarak il birincisi olan Ulaş Müftülüğü personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Müftülük binasında düzenlenen programda, İl Müftüsü Hasan Limon, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan tarafından gönderilen teşekkür belgelerini Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri ve müftülük çalışanlarına takdim etti.

İl Müftüsü Limon, yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının yürüttüğü hayırlı organizasyonun, mazlum ve muhtaç coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kurduğunu ifade etti.

Limon, "Vekaletle kurban kesim organizasyonu ile başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin selamını ve iyiliğini ulaştırıyoruz. Ulaş'taki bağışçılarımıza ve emeği geçen gönüllü tüm din görevlilerimize bu sürece verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

İçli ise desteklerinden dolayı Limon ve müftülük personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor