Ulaş Kaymakamı Eskimez emniyet personeliyle iftar yaptı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, iftarda emniyet personeliyle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Amirliği'nde düzenlenen iftarda konuşan Eskimez, ramazan ayının manevi ikliminde böyle anlamlı bir buluşmada bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Eskimez, "Toplumsal güvenin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize hayırlı vazifeler ve hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

İftara, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve polisler katıldı.