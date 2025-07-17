Ulaş Kaymakamı Eskimez, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Baharözü köyünde Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kursun önemine vurgu yapan Eskimez, 120 öğrencinin eğitim gördüğü kursta imam-hatip Naim Aydın'a kolaylıklar diledi ve öğrencilere dondurma ikram etti.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Baharözü köyünde Kur'an kursunu ziyaret eden Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den bilgi aldı.
Öğrencilerle sohbet eden ve başarı dileyen Eskimez, Kur'an kurslarının önemine dikkati çekti.
Eskimez, 120 öğrenci ile en kalabalık kursun öğreticiliğini yapan imam-hatip Naim Aydın'a kolaylıklar diledi ve öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel