Ulaş Kaymakamı Eskimez iftarı programına katıldı
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programına katıldı ve öğrencilerle sohbet etti.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez iftar programına katıldı.
Kaymakam Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katıldı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Eskimez, ramazan manilerini dinledi.
Eskimez, daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban