Ulaş Kaymakamı Eskimez iftarı programına katıldı

Güncelleme:
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programına katıldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez iftar programına katıldı.

Kaymakam Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Eskimez, ramazan manilerini dinledi.

Eskimez, daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
