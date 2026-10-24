Ulaş Kaymakamı Avcı, Akkaya ve Kovalı köylerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Ulaş Kaymakamı Avcı, Akkaya ve Kovalı köylerinde vatandaşların taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret ederek muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette Avcı'ya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli eşlik etti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.
Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakam Avcı'ya, ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de eşlik etti.
Kaynak: AA