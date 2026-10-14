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Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasını 'korku ve vesayet düzeni' diye niteledi

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Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasını 'korku ve vesayet düzeni' diye niteledi
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YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasının hukuk devletinin değil, korku ve vesayet düzeninin fotoğrafı olduğunu söyledi. Karasu, 'Korkuyla ülke yönetilmez' diyerek Halk TV'nin, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin yanında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Bu, hukuk devletinin değil, korku ve vesayet düzeninin açık bir fotoğrafıdır. Milletin iradesine, özgür basına ve gazetecilere çökenler bilsin: Korkuyla ülke yönetilmez. Halk TV'nin, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin yanındayız" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti televizyona polis baskını, ardından kayyım. Bu, hukuk devletinin değil, korku ve vesayet düzeninin açık bir fotoğrafıdır. Milletin iradesine, özgür basına ve gazetecilere çökenler bilsin: Korkuyla ülke yönetilmez. Halk TV'nin, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin yanındayız. Bu kara düzen mutlaka değişecek, halk kazanacak."

Kaynak: ANKA
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