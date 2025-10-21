Ulaş İlçesi'nde Su Kanalları Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde belediye tarafından su kanallarda temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için temizlik faaliyetlerinin devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden İlbey, "Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, haşere oluşumunu engellemek ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet Su İşleri Müdürlüğümüz ile ilçe genelinde kanal ıslah ve temizlik faaliyetlerine devam edeceğiz. Daha temiz bir çevre, daha güzel bir Ulaş için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İlbey, çalışmalara katkı sağlayan Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etti.