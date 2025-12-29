Ulaş Milli Eğitim Müdürü Karacalar, köy okulunda öğrencilerle buluştu

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Kurtoğlu köyünde öğrencilerle bir araya geldi.

Kurtoğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Karacalar, müdür yetkili öğretmen Ahmet Savcı'dan eğitim çalışmaları ve okulun genel durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Karacalar, eğitimin önemini anlattı.

Karacalar, öğrencilerin eğitiminde her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Köylerimizde olsun, ilçemizde olsun eğitim her çocuğumuzun geleceğidir. Eğitim, her çocuğun hayallerine ulaşmanın en temel direğidir. İlçe merkezi ve köy okullarında eğitim seviyesini artırmak için idareci ve öğretmenlerimizle birlikte özenle çalışmamız devam etmektedir." diye konuştu.