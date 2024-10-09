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Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Baharözü Ortaokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Eğitimde başarıyı artırmak için kurs ve kırtasiye desteklerinin süreceğini vurguladı. Ayrıca, veli toplantısında velilerin taleplerini dinledi.

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül okulları ziyaret etti, veli toplantısına katıldı.

Baharözü Ortaokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nu ziyaret eden Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere okumanın önemini anlatan Gül, eğitimde başarı seviyesinin arttırılması için kurs ve kırtasiye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Gül, maarif modelinin uygulamasını görmek için 5. sınıfların dersine de katıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu'nda veli toplantısına katılan Gül, velilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Okulda taşımalı eğitim yapıldığını aktaran Gül, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli şekilde gidip gelmeleri için servis araçlarının sürekli denetlendiğini ifade etti.

Gül, öğrencilerin eğitimdeki başarılarının artması için velilerin de destek olması gerektiğini söyleyerek, okul idarecileri ve öğretmenlerle devamlı diyalog içerisinde olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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