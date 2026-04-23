Ulaş Gölü'nde doluluk oranı zirveye ulaştı

Sivas'ta Ulaş Gölü, eriyen kar suları ve bahar yağışları sayesinde doluluk oranını yüzde 100'e ulaştırarak kuruma tehlikesini atlattı. Göl çevresindeki kuş türleri ile bölgeye yeniden canlılık kazandırıldı.

Sivas'ta 2016'da "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yaz aylarında su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü, eriyen kar suları ve bahar yağışlarıyla tamamen doldu.

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan ve bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçen yaz aylarında kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ulaş Gölü'nde kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kuraklık döneminde balık ölümlerinin yaşandığı gölde, su seviyesinin artmasıyla gezinen kuş türleri bölgeye renklilik kattı.

Gölün bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nde oturan bölge sakinlerinden Hıdır Kaya, AA muhabirine, gölün yaz aylarında kuraklığın etkisiyle tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu dönemde kar yağışının ve yağmurun bol olmasıyla gölde su seviyesinin yükseldiğini anlatan Kaya, gölün etrafında çevre düzenlenmesi yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü