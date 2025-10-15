Haberler

Ulaş Belediyesi, İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmalarına Başladı

Sivas'ın Ulaş Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Turan İlbey, bu projeyle mahalledeki su sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sivas'ın Ulaş Belediyesi içme suyu hattı yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla Hürriyet Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlbey, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Proje ile mahallemizin yıllardır süregelen su sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Güçlü, temiz ve daha güvenli bir su altyapısı için ekiplerimiz sahada titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Ulaş'ın her köşesine hizmet götürme kararlılığımızla, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
