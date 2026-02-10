Haberler

Yağışlar, Ula Göleti'ni doldurdu

Muğla'nın Ula ilçesindeki gölet, son yağışların ardından su seviyesinin artmasıyla birlikte doğal yaşamın hareketlenmesine ve bölgedeki yeşil alanların yeniden hayata dönmesine katkıda bulundu.

MUĞLA'da kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen ve son yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başlayan Ula Göleti, dronla görüntülendi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili, zengin florası ve doğal güzellikleriyle bilinen Ula Göleti, son haftalarda etkili olan yağışların ardından yeniden canlandı. Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarında su seviyesi kritik düzeylere kadar düşen gölet, yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başladı. Göletteki su seviyesinin yükselmesi hem çiftçileri rahatlattı hem de bölgedeki ekosistemin yeniden canlanmasına katkı sağladı.

YEŞİL ALANLAR YENİDEN HAYAT BULDU

Dronla görüntülenen gölette; su seviyesindeki artış net şekilde gözlemlenirken, çevresindeki yeşil alanların da yeniden hayat bulduğu görüldü. Özellikle gölet çevresinde yaşayan kuş türleri ve diğer yaban hayvanlarının sayısında artış yaşandığı belirtilirken, doğal yaşamın hareketlendiği ifade edildi. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanlarının bulunduğu Ula Göleti, doğaseverlerin ve bölge halkının sıkça tercih ettiği rekreasyon alanları arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
