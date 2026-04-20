Haberler

Ula'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ula ilçesinde, eğitim kurumlarındaki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik bir toplantı düzenlendi. Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan başkanlığındaki toplantıda, okul güvenliği için alınacak tedbirler ve mevcut çalışmalar değerlendirildi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yaldır, İlçe Emniyet Amiri Hasan Avdan ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki okullarda huzur ve güven ikliminin korunmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Ayrıca, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla alınabilecek ilave önlemler üzerinde duruldu.

Okul giriş-çıkış saatlerinde güvenliğin artırılması, servis denetimleri ve çevresel risklere karşı alınacak tedbirler de gündeme geldi.

Toplantı, ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

