Ula'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Ula ilçesinde, eğitim kurumlarındaki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yaldır, İlçe Emniyet Amiri Hasan Avdan ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki okullarda huzur ve güven ikliminin korunmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Ayrıca, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla alınabilecek ilave önlemler üzerinde duruldu.

Okul giriş-çıkış saatlerinde güvenliğin artırılması, servis denetimleri ve çevresel risklere karşı alınacak tedbirler de gündeme geldi.

Toplantı, ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.