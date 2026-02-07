Haberler

Ula Belediye Başkanı Caner, yağış ve fırtınadan etkilenen bölgeleri inceledi

Güncelleme:
Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, sağanak ve fırtınadan etkilenen Ataköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışmaları yaptı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, yağış ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kentte iki gün aralıklarla etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle, Ataköy Mahallesi'nde olumsuzluklar yaşandı.

Belediye ekipleriyle hasarları yerinde tespit eden Caner, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi.

Caner, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
