ULA Atlas V uzay roketi fırlatılmaya hazırlanıyor - Haberler

ULA Atlas V uzay roketi fırlatılmaya hazırlanıyor
AA - Paul Hennessy - Güncel
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Fırlatma öncesi hazırlıklar Roketin taşınması (Timelapse) ABD'nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan ULA Atlas V roketi fırlatma için Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için hazırlanıyor.
Fırlatma öncesi hazırlıklar
Roketin taşınması (Timelapse) ABD'nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan ULA Atlas V roketi fırlatma için Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için hazırlanıyor.
AA / Paul Hennessy - Güncel