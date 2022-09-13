Ukraynalılar, yaklaşan kışa hazırlanıyor Güncel Haberler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinin dış bölgelerinde savaşın başlarında yaşanan yoğun çatışmalara karşın evlerini terk etmeyen Ukraynalı vatandaşlar, yaklaşan kış aylarına hazırlık yapıyor. Harkiv'in Slobozhanske ilçesinde 71 yaşındaki Peter ve 70 yaşındaki eşi Natalia, kış aylarında yakmak üzere odun kesip evlerinin deposuna taşıyor. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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