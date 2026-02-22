Ukraynalılar, savaşın 4'üncü yılında kaybettiklerini andı

ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya- Ukrayna savaşının 4'üncü yıl dönümünde 'Savaşa hayır' yazılı pankartlar açıp, hayatını kaybedenleri andı.

Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Rusya- Ukrayna savaşının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. Savaşta hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinliğe, aralarında çocukların da bulunduğu Ukraynalılar katıldı. Program, İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Ukrayna bayrakları ile İngilizce ve Türkçe 'Putin'i durdur, savaşı durdur', 'Ukrayna'dan ellerinizi çekin', 'Putin'i kim durduracak', 'Ukrayna'nın yanında durun' ve 'Savaşa hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

'BU TARİH YALNIZCA TAKVİMDE BİR GÜN DEĞİL'

Grup adına basın açıklaması yapan Dernek Başkanı İrem Tarı, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşın 4'üncü yıl dönümünde bir araya geldiklerini belirterek, bu tarihin yalnızca takvimde bir gün olmadığını; uluslararası hukukun ihlal edildiği, milyonlarca insanın hayatının değiştiği ve Avrupa'da güvenlik düzeninin sarsıldığı bir dönemin sembolü olduğunu söyledi.

'UKRAYNA HALKI AĞIR BEDELLER ÖDEDİ'

Tarı, "Ukrayna halkı 4 yıl boyunca ağır bedeller ödedi. Binlerce sivil yaşamını yitirmiş, şehirler yıkılmış, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalmıştır. Ancak Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve özgürlüğüne olan inancı sarsılmamıştır. Bugün hayatını kaybeden sivilleri ve ülkemizi savunurken şehit düşen askerleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların fedakarlığı, yalnızca Ukrayna'nın değil; insan onurunun ve özgür dünyanın savunmasıdır. Bu zor süreçte Ukrayna'ya destek veren tüm devletlere, kurumlara ve halklara teşekkür ediyoruz. Dayanışmanız sadece diplomatik bir jest değil; insanlık değerlerinin savunulmasıdır. İnanıyoruz ki hukuk üstün gelecektir, adalet yerini bulacaktır ve Ukrayna barış içinde yeniden inşa edilecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı