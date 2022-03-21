Ukraynalılar bombalanan evlerine dönüp sağlam kalan eşyayı alıyor - Haberler

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Ukraynalılar bombalanan evlerine dönüp sağlam kalan eşyayı alıyor

AA - Jaime Alekos - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının yoğun olduğu başkent Kiev'in Sviatoshyn ve Obolon bölgelerinde sağlam kalan eşyayı taşımak için bombalanan binalarına geri dönen Ukraynalı siviller, dairelerini temizledikten sonra alabildikleri malzemeyle mahallelerini terk etmek zorunda kalıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının yoğun olduğu başkent Kiev'in Sviatoshyn ve Obolon bölgelerinde sağlam kalan eşyayı taşımak için bombalanan binalarına geri dönen Ukraynalı siviller, dairelerini temizledikten sonra alabildikleri malzemeyle mahallelerini terk etmek zorunda kalıyor.

Ukraynalılar bombalanan evlerine dönüp sağlam kalan eşyayı alıyor

Ukraynalılar bombalanan evlerine dönüp sağlam kalan eşyayı alıyor

Ukraynalılar bombalanan evlerine dönüp sağlam kalan eşyayı alıyor

AA / Jaime Alekos - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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