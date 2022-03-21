Ukraynalılar bombalanan evlerine dönüp sağlam kalan eşyayı alıyor
AA - Jaime Alekos - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının yoğun olduğu başkent Kiev'in Sviatoshyn ve Obolon bölgelerinde sağlam kalan eşyayı taşımak için bombalanan binalarına geri dönen Ukraynalı siviller, dairelerini temizledikten sonra alabildikleri malzemeyle mahallelerini terk etmek zorunda kalıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının yoğun olduğu başkent Kiev'in Sviatoshyn ve Obolon bölgelerinde sağlam kalan eşyayı taşımak için bombalanan binalarına geri dönen Ukraynalı siviller, dairelerini temizledikten sonra alabildikleri malzemeyle mahallelerini terk etmek zorunda kalıyor.