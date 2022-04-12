Ukraynalı sivillerin Polonya'ya göçü durmak bilmiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir buçuk ayı geride bırakırken ülkenin özellikle doğu kısmındaki şiddetli çatışmalardan kaçan siviller, Lviv üzerinden trenlere binip Polonya'nın ikinci büyük kenti Krakow'a gelmeye devam ediyor. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu savaş mağdurları, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ve evcil hayvanlarıyla trenlere binerek Polonya ya da Avrupa'nın diğer şehirlerine doğru yola çıkıyor.

Bu sabah Almanya'ya doğru hareket eden özel trende yer bulmak isteyen 1000 civarındaki Ukraynalı, resmi işlemlerinin tamamlanmasını heyecanla bekledi. Göçmen kafilesindeki yaşlıların yorgunlukları gözlerinden okunuyordu. Birçok Ukraynalı sivilin oturdukları yerde uyuyakaldıkları dikkatlerden kaçmadı. Trende yer bulmayı başaran savaş mağdurları, istasyonda kalan yakınlarıyla vedalaştıktan sonra umut yolculuğuna çıktı.

Yerel makamların verdiği rakamlara göre Krakow'da 200 bin civarında Ukraynalı göçmen bulunuyor. Fakat bu rakam, Lublin ve Przemysl kentlerinden gelen göçmenler nedeniyle katlanarak artıyor.

Savaşın başlamasından bu yana 4 buçuk milyon Ukraynalının ülkelerini terk ettiği tahmin ediliyor.

Ukrayna'da şu ana kadar en az 1.842 sivil öldü ve 2.493 kişi yaralandı.