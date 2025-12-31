Ukraynalı senfoni orkestrasının "Yüzüklerin Efendisi" konseri müzikseverle buluştu

Ukraynalı senfoni orkestrası "Lords of the Sound"un Hobbit ve Elflerin fantastik dünyasını anlatan "Yüzüklerin Efendisi" serisinin müziklerini seslendirdiği "Yüzüklerin Efendisi" konseri izleyiciyle buluştu.

UConcert Halkla İlişkiler Müdürü Öncül Yalçıner, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Yüzüklerin Efendisi'nin sahnede yeniden canlandırıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında sanatseverleri farklı sürprizlerin beklediğini belirten Yalçıner, "Lord of the Rings in Concert projesi, sinema tarihinin en güçlü anlatılarından birini canlı senfonik müzik aracılığıyla sahneye taşıma fikriyle ortaya çıktı. Amaç, izleyiciye yalnızca bir konser sunmak değil, 'Orta Dünya'nın büyüleyici atmosferini müzikle yeniden yaşatmak." dedi.

Yüzüklerin Efendisi'nin müziklerini Howard Shore'un yaptığını hatırlatan Yalçıner, "Howard Shore'un Oscar ödüllü besteleri, bu projede yalnızca film müziği olarak değil, başlı başına bir hikaye anlatıcısı olarak sahnede hayat buluyor. Senfonik gücü yüksek bir orkestra, koro ve sahne tasarımıyla bu epik evren, canlı bir deneyim olarak izleyiciyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Yalçıner, sanatseverlerin gecede müzikal bir yolculuğa çıkacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Howard Shore'un 'Yüzüklerin Efendisi' için bestelediği müzikler, filmin ruhunu taşıyan en güçlü unsurlardan biri. Bu konserde müzikseverler, Hobbit diyarının huzurundan Mordor'un karanlığına, kahramanlık anlarından duygusal zirvelere uzanan geniş bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Canlı senfonik icra sayesinde müziklerin katmanları çok daha derin hissediliyor. Koro bölümleri, dramatik geçişler ve orkestrasyonun gücü, izleyiciyi müziğin içine çekerek hikayenin bir parçası haline getiriyor."

Bütünlüklü bir anlatıyı sahneye taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Yalçıner, "Bu etkinlik, klasik bir konserin ötesinde çok katmanlı bir sahne deneyimi sunuyor. Özel ışık tasarımları, sahne atmosferi ve orkestranın teatral sahne dili, müzikle birlikte bütüncül bir anlatı oluşturuyor. Konser boyunca, serinin en sevilen temaları anlatısal bir akışla sahnelenecek. Amaç, izleyicinin yalnızca dinlemesi değil, 'Orta Dünya'nın büyüsünü tüm duyularıyla hissetmesi."

"İstanbul konseri turnenin en özel duraklarından biri"

Yalçıner, orkestranın düzenlenen turne kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde müzikseverlerle buluştuğunu, konser programından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Turne kapsamında son olarak Bursalı sanatseverlerle bir araya geldiklerini dile getiren Yalçıner, "Farklı şehirlerde salonların dolması, konser sonrası yapılan paylaşımlar ve izleyici yorumları, bu tür tematik senfonik projelere duyulan ilgiyi açıkça gösterdi. 'Yüzüklerin Efendisi' gibi kültleşmiş bir serinin canlı müzikle sahnede hayat bulması, farklı yaş gruplarından sanatseverleri aynı salonda bir araya getirdi. Bu da bizim için çok kıymetli bir karşılık oldu." görüşlerini paylaştı.

İstanbul'da sahne almanın önemine değinen Yalçıner, "İstanbul konseri, bu turnenin en özel duraklarından biri. İstanbullu sanatseverleri, sinema ve senfonik müziğin güçlü bir şekilde birleştiği, görsel ve işitsel açıdan zengin bir deneyim bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Howard Shore'un "Yüzüklerin Efendisi" film üçlemesindeki Oscar ödüllü müziklerinin müzikseverlerle buluştuğu etkinlikte "Mordor National Anthem", "Concerning Hobbits", "The Prophecy", "The Shadow of the Past", "Verse of the Rings", "Flight to the Ford", "The Last Goodbye", "The Ring Goes South", "Lothlorien" ve "Galadriel's Song of Eldamar"ın da arasında bulunduğu eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Senfoni orkestrasına koro ve solistlerin de eşlik ettiği konser yaklaşık 2 saat sürdü.