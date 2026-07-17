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Ukraynalı kadın Bartın'da Müslüman oldu

Ukraynalı kadın Bartın'da Müslüman oldu
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Bartın'da, evlilik hazırlığı yapan Ukraynalı Olena Mykhailovska, Müslüman olarak "Aylin" ismini aldı. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek İslam'ı seçti.

Bartın'da, Türk vatandaşıyla evlenme hazırlığında olan Ukraynalı Olena Mykhailovska, Müslüman olarak "Aylin" adını aldı.

İl Müftülüğüne giden Mykhailovska, burada düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan İl Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, İslam'ı özgür iradesiyle tercih eden Mykhailovska'yı tebrik etti.

Yeni hayatının kendisine hayırlar getirmesini temenni eden Yılmaz, "İslam dinini araştırarak Müslümanlığı seçen kardeşimiz bugün itibarıyla 'Aylin' ismini alarak hayatında yeni bir sayfa açmış, tüm Müslümanların kardeşi olmuştur. Rabb'im kendisine, rızasına uygun bir ömür nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Mykhailovska'ya ihtida belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali ve ihtida kitap seti hediye etti.

Kaynak: AA
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