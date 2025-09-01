Ukraynalı Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Slovenya'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ile bir araya geldi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Bled Stratejik Forumu kapsamında bulunduğu Slovenya'da Ukraynalı mevkidaşı Mişçenko ile görüştü.

Ayrıca Gümrükçü, forum kapsamında "Ukrayna: Barışa Uzun Bir Yol" konulu panele de iştirak etti.