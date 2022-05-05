Ukraynalı askerlerin cephe hattındaki bekleyişi - Haberler

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Ukraynalı askerlerin cephe hattındaki bekleyişi

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Donbas bölgesine sınırı olan Çerkası kasabasının kontrolünü elinde bulunduran Ukrayna askerleri, cephe hattına kazdıkları siperlerde yaptıkları yığınakla karşı taraftan gelmesi muhtemel ataklara karşı topraklarını savunmaya çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Donbas bölgesine sınırı olan Çerkası kasabasının kontrolünü elinde bulunduran Ukrayna askerleri, cephe hattına kazdıkları siperlerde yaptıkları yığınakla karşı taraftan gelmesi muhtemel ataklara karşı topraklarını savunmaya çalışıyor.

AA / Narciso Contreras - Güncel

Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Haberler

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