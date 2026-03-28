Zelenskiy, Rusya'nın Odessa kentine 60'tan fazla İHA ile saldırdığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kentine 60'ın üzerinde silahlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun Odessa kentine 60'tan fazla silahlı İHA fırlattığını aktaran Zelenskiy, "Bunun bir askeri mantığı yok. Bu, sivillere karşı net bir terör eylemidir. Maalesef, büyük hasar var." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle bir doğum hastanesi, liman, sivil ve kritik altyapının hasar gördüğünü belirterek, "Şu an itibarıyla maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir çocuk da dahil olmak üzere ondan fazla kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Dnipropetrovsk ve Poltava bölgelerine de hava saldırıları düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Bu tür saldırılar, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini kanıtlıyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise İHA saldırılarından dolayı Odessa'da hasar gören bir doğum hastanesinden 81 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Rus ordusu 273 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya bu gece Ukrayna'ya 273 İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbera" tipi silahlı İHA'ların kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 252 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.