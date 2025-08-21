Ukrayna Vatandaşı İtalya'da Gözaltına Alındı: Kuzey Akımı Sabotajı Şüphesi

İtalyan polisinin, 2022'de Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın şüphelisi olduğu değerlendirilen bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

Alman ulusal basınında yer alan haberlerde, Serhij K. isimli şüphelinin, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarındaki Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyonunun koordinatörlerinden biri olduğu iddia edildi.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri ifade edildi.

Şüphelinin, İtalya'dan iade edildikten sonra Almanya'daki Federal Adalet Divanının soruşturma hakimi karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.