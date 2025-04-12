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Ukrayna Savaş Uçağı Pilotunun Ölümüyle İlgili Açıklama

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev esnasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenskiy, pilotun ölümüne dair detay vermedi ancak Ukrayna'nın hava güvenliği için savaşçılarla gurur duyduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev esnasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev sırasında öldüğünü belirtti.

Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının ülkenin güvenliği için görev yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Hava Kuvvetleri ayrıca Ukrayna'yı Rus füzeleri ve insansız hava araçlarından korumakla da görevli. Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, askeri yetkililerinden gerekli bilgileri aldığını aktararak, "Biz de güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, pilotun nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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