Ukrayna: Rusya'nın Voronej bölgesinde Rus ordusuna ait 2 helikopteri hedef aldık

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej bölgesinde cephe hattından yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafede konuşlandırılan 2 helikoptere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Voronej bölgesinde Rus ordusuna ait "Mi-28" ve" Mi-17" tipi 2 helikoptere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Brovdi, cephe hattından 150 kilometreden daha uzak bir mesafede, yakıt ikmali ve uçuş için teknik kontrolü gerçekleştiren helikopterlere yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
