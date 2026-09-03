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Zelenskiy: Rusya 13 bölgede hasara yol açtı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarında 13 bölgede hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarında 13 bölgede hasar meydana geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Odesa'da bir konuta Rus insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğini belirtti.

Saldırı nedeniyle binadaki bazı dairelerin zarar gördüğünü aktaran Zelenskiy, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Zelenskiy, Obuhiv ve Borispil bölgelerinde de saldırıların ardından çalışmaların sürdüğünü, bir ilaç şirketinin deposunda çıkan yangına Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti.

Rusya'nın Nikopol, Herson, Sumi, Zaporijya ve Hmelnitskiy'e de saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, yalnızca bir gecede 13 bölgede yıkım ve hasar meydana geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, birçok kent ve yerleşim yerinde Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle hava saldırısı alarmının neredeyse hiç sona ermediğini belirterek, "Ruslar yeni bir tırmanış yöntemi buldu ve bunun hızını azaltmayı planlamıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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