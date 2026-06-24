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Ukrayna: Rusya'da Orenburg Gaz İşleme Tesisi'ne saldırı düzenledik

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orenburg Gaz İşleme Tesisi ve helyum fabrikasına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki Orenburg Gaz İşleme Tesisi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Orenburg bölgesinde yer alan Orenburg Gaz İşleme Tesisi'ne saldırı yapıldığı belirtildi.

Bu tesiste yer alan helyum fabrikasını da hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların yapıldığı alanlarda yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Orenburg Gaz İşleme Tesisi ve Orenburg Helyum Fabrikası, tek bir kompleksi oluşturuyor." denildi.

Orenburg Gaz İşleme Tesisi'nin "dünyanın en büyük gaz ve kimya sanayi komplekslerinden biri" olduğu belirtilen açıklamada, "Tesisin kapasitesi yıllık 45 milyar metreküp gaz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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