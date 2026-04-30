Ukrayna: Rusya'nın Dnipro kentine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın, Dnipro'ya yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bölgedeki evler, marketler, araçlar ve bir otobüsün hedef alındığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun saldırısı nedeniyle Harkiv bölgesinde de 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus ordusu, Ukrayna'ya bir füze ve 206 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun dün geceden bu yana Ukrayna'ya 1 "İskender-M" tipi balistik füze ve 206 SİHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 172 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.