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Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü

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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bir erkek ve bir kadın öldü, 3 kişi yaralandı. Ayrıca Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Glotovo köyünde bir araca isabet etti ve 5 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde ise Ukrayna ordusu Rosneft'in rafinerilerini hedef aldı.

- Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü

BELGOROD - Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod kentine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Gladkov, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Gladkov, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının ise sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Sabah saatlerinde petrol rafinerilerini vurmuştu

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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