Ukrayna, Rusya Donanması'na ait çıkarma gemisini batırdı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında Rusya Donanması'na ait ' Sezar Kunikov' adlı çıkarma gemisinin batırıldığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bir Rus gemisi daha denizaltıya dönüştürüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Savunma İstihbaratı birimleriyle birlikte Sezar Kunikov adlı büyük çıkarma gemisini imha etti. Saldırı sırasında gemi Ukrayna karasularında, Alupka yakınlarında bulunuyordu' denildi.