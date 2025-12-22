Haberler

Ukrayna: Lipetsk kenti yakınlarında, Rus ordusuna ait savaş uçaklarını vurduk

Güncelleme:
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Lipetsk kenti yakınlarındaki hava üssünde bulunan 'Su-27' ve 'Su-30' savaş uçaklarına yönelik başarılı bir özel operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. İki uçağın toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünce (GUR), Rusya'nın Lipetsk kentine yakın hava üssünde, Rus ordusuna ait "Su-27" ve "Su-30" tipi savaş uçaklarına yönelik "özel operasyon" düzenlendiği bildirildi.

GUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki Lipetsk bölgesine bağlı Lipetsk kenti yakınlarında yer alan hava üssünde konuşlu "Su-27" ve "Su-30" tipi savaş uçaklarının, düzenlenen "özel operasyonla" vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan iki savaş uçağının yandığı ileri sürülen açıklamada, "Kuyruk numaraları 12 ve 82 olan Su-27 ve Su-30 uçakları, dikkatli hazırlık, soğukkanlılık ve profesyonellik sayesinde yakıldı. Lipetsk yakınlarındaki havaalanında özel operasyonun planlanması iki hafta sürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, imha edildiği öne sürülen iki uçağın toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar "olabileceği" kaydedildi.

GUR, uçaklara yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Ukrayna : Rus ordusu 86 İHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu, gece saatlerinde 86 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya saldırı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 58 İHA etkisiz hale getirilirken, diğer İHA'lar ülkenin 12 farklı noktasına isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın, Odessa kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı nedeniyle kentteki enerji altyapısının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesinde sivil altyapıları hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
