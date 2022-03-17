Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Saldırı yapılan sivil yapılardan detaylar Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı. Başkent Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda pek çok yerleşim yeri, bina ve okul zarar gördü.