Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.
AA / Ruslan Rehimov - Güncel