Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi - Haberler

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Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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