Ukrayna: Karadeniz'de, Rus gölge filosuna ait 20 gemiye saldırılar düzenledik

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen 20 gemiye yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğunu öne sürdükleri gemilere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Azak Denizi'nde 6 Temmuz'dan bu yana söz konusu filoya ait 116 gemiye saldırı düzenlediklerini anımsatan Brovdi, bu gece ise Karadeniz'deki 20 gemiye saldırı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Brovdi, Karadeniz'de hedef aldıkları gemiler arasında 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve bir römorkörün yer aldığını kaydetti.

Robert Brovdi, düzenledikleri saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı. ???????