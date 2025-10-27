Haberler

Ukrayna, Patriot Hava Savunma Sistemleri İçin Destek Arıyor

Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin en az 10 Patriot tipi hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere dikkat çeken Sybiha, müttefik ülkelerden daha fazla hava savunma sisteminin tedarik edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Sybiha, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Sybiha, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından Tsahkna ile ortak basın toplantısını düzenleyen Sybiha, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sybiha, bu saldırıları önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Sybiha, farklı tipten hava savunma sisteminin müttefik ülkelerden satın alınarak Ukrayna'ya getirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin Patriot hava savunma sistemlerinin tedarik süreciyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdilik ihtiyaç duyduğumuz en az 10 (Patriot) sistem için talebimiz var. Sadece bunlar değil, başka sistemler de var. Şu anda müttefiklerimizle birlikte, bu yılın sonuna kadar farklı hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandırmak için aktif olarak çalışıyoruz."

ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programının da bu süreç için faydalı olabileceğinin altını çizen Sybiha, öte yandan uzun menzilli silahların üretilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Steve Witkoff'a Ukrayna'yı ziyaret daveti

Sybiha, konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Ukrayna'ya davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, Amerikalı yetkilileri, Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti. Sayın Wittkoff'a da böyle bir davet gönderildi. Amerikalı dostlarımızı Ukrayna'da ağırlamaktan her zaman mutluluk duyarız."

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladığını anımsatan Sybiha, Estonya'nın bu sürece katkı sağladığını ifade etti. Sybiha, "Bugün, bir sonraki 20. pakete dahil edilebilecek belirli unsurları (Tsahkna ile) görüştük." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Sybiha, Estonya'nın, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansına" ev sahipliği yapması konusunda Tsahkna ile bir memorandum imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
