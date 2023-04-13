Ukrayna, Ortaklarından 115 Milyar ABD Doları Tutarında Uzun Dönemli Destek Bekliyor

KİEV, 13 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın, ortaklarından 115 milyar ABD doları tutarında uzun dönemli destek beklediğini söyledi.

KİEV, 13 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın, ortaklarından 115 milyar ABD doları tutarında uzun dönemli destek beklediğini söyledi.

Bu yıl Ukrayna'nın hızlı yeniden inşa projeleri için 14 milyar dolara ihtiyacı olduğunu kaydeden Şmıgal, Kiev'in gerekli fonların artırılması konusunda yabancı ortaklarıyla görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Başbakanı, Ukrayna'ya destek veren önemli ortaklar olarak ABD, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve G-7 ülkelerini saydı.

Şmıgal, Çarşamba günü Ukrayna'ya yönelik askeri, finansal ve yaptırım desteğinin yanı sıra yatırım ve yeniden inşa yardımlarını görüşmek üzere ABD'ye gitmişti.