Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı

Ukrayna Ordusundan Kursk Bölgesindeki Harekât Açıklaması

Ukrayna Ordusundan Kursk Bölgesindeki Harekât Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesinin tamamen kurtarıldığına dair açıklamasını yalanladı ve burada askeri harekâtın devam ettiğini bildirdi. Çatışmaların sona ermediğini vurgulayan Ukrayna, bölgede aktif operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde askeri harekatını sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığına ilişkin açıklaması değerlendirildi.

Kursk bölgesindeki çatışmaların sona erdiğine yönelik Rusya'dan yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetlerinin Kursk bölgesinin bazı ilçelerinde savunma harekatı devam ediyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki durumun ağır olduğu vurgulanarak, Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı yoğun ateş açarak mevzilerini korumaya devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun bölgede kuşatılma tehlikesi olmadığının belirtildiği açıklamada, "Rusya Federasyonu'na bağlı Belgorod bölgesinin bazı ilçelerinde birliklerimizce yürütülen aktif operasyonlar da devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirmişti.

Gerasimov, Putin'e, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor vermişti.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını belirterek, "Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.